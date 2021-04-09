Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19 при новых штаммах

Серьезные мутации коронавируса могут сделать существующие вакцины недостаточно эффективными. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус в пятницу, 9 апреля.

— Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, если изменение поведения вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать, — рассказал он.

Разделенный мир, по словам главы ведомства, не сможет победить пандемию. Необходимо в срочном темпе увеличить охват вакцинации, чтобы вирус не смог получить место для распространения, приводит слова Гебрейсуса РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ посоветовала не смешивать вакцины от COVID-19 из-за недостатка данных.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Онищенко «заклинает» россиян воздержаться от отдыха в Турции