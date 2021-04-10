В Роспотребнадзоре назвали условие снижения заболеваемости COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Заболеваемость COVID-19 в РФ при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на прежнем уровне или даже снизится до конца весны. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в субботу, 10 апреля.

— Можно предполагать, что если темпы вакцинации будут только нарастать, а меры предосторожности будут по-прежнему соблюдаться, то заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны, — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Натальи Пшеничной, колебания ежесуточного числа заболевших возможны в обе стороны. Однако темпы заболеваемости коронавирусом снижаются, так как растет число тех, кто приобрел иммунитет от инфекции благодаря вакцинации.

В Роспотребнадзоре добавили, что важно сохранить тенденцию снижения заболеваемости, которая наметилась зимой.

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