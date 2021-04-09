Врач объяснила, почему пожилые люди переносят прививки легче молодых

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Люди старшего поколения легче переносят прививки от коронавирусной инфекции, чем молодые. Об этом рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, директор российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Специалист объяснила, почему это происходит. Одно из предположений заключается в том, что в пожилом возрасте иммунная система человека в ответ на введение чужого антигена реагирует не так бурно, как в молодом возрасте, сообщает Пятый канал.

Напомним, для прохождения вакцинации россиянам нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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