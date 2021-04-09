Врач объяснила, почему пожилые люди переносят прививки легче молодых
Люди старшего поколения легче переносят прививки от коронавирусной инфекции, чем молодые. Об этом рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, директор российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.
Специалист объяснила, почему это происходит. Одно из предположений заключается в том, что в пожилом возрасте иммунная система человека в ответ на введение чужого антигена реагирует не так бурно, как в молодом возрасте, сообщает Пятый канал.
Напомним, для прохождения вакцинации россиянам нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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