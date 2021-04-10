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Глава Евросовета рассказал о разногласиях между странами ЕС о «Спутнике V»
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Глава Евросовета рассказал о разногласиях между странами ЕС о «Спутнике V»

Иван Юминов

В мире

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о разногласиях среди европейских стран касательно российской вакцины «Спутник V». Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

— Что касается «Спутника V», среди государств — членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности, — рассказал он.

Увеличение объема производства вакцин внутри ЕС позволит разрешить эту ситуацию. В случае наращивания производства Европа может в ближайшие недели стать крупнейшим производителем вакцин в мире, приводит слова Мишеля издание Handelsblatt.

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции.

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Евросоюзкоронавирус«Спутник V»
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