Мурашко заявил, что COVID-19 вызывает почти в два раза больше осложнений, чем грипп

Фото: Пресс-служба Совфеда

Осложнения после коронавируса фиксируются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 10 апреля.

— Последние научные публикации говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями — неврологического плана, и в том числе из раздела психиатрии, — рассказал он.

Вакцинация позволит защититься от проблем такого рода, сообщил Мурашко в эфире «России 24».

Ранее сообщалось о том, что Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции.

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