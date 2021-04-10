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НИИ гриппа имени Смородинцева начал разработку еще одной вакцины от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

НИИ гриппа имени Смородинцева начал разработку еще одной вакцины от COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения России начали разработку еще одной вакцины от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 10 апреля.

По его словам, учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем есть как научная, так и научно-производственная площадки, которые занимаются диагностиками.

— Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина от новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время, — пояснил Михаил Мурашко.

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов отметил, что вакцина для интраназального применения сделана на основе вируса гриппа. Технология схожа с той, что применялась для создания вакцины «Спутник V». Он выразил надежду на то, что эффект от нового препарата будет таким же хорошим, что и от остальных российских вакцин.

Лиознов добавил, что проведение клинических испытаний назначено на осень, поэтому уже зимой-весной следующего года вакцина будет доступна, сообщает ТАСС.

Напомним, в России уже были зарегистрированы три вакцины от коронавируса — препарат Центра имени Гамалеи «Спутник V», вакцина Центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и препарат «КовиВак», созданный Центром имени Чумакова.

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