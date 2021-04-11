Голикова рассказала о самом сложном периоде пандемии COVID-19

Фото: Правительство РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что апрель 2020 года стал для нее самым тяжелым, так как пришлось экстренно разворачивать 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Соответствующее заявление Голикова сделала в эфире телеканала «Россия 1».

На тот момент было сложно представить, что властям удастся справиться с задачей, призналась Голикова.

— Я никогда не предполагала, что нам это удастся: открыть почти 300 тысяч коек, — пояснила вице-премьер.

По ее словам, в апреле 2020 года казалось, что будет трудно справится с ситуацией, но в итоге все получилось.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям Подмосковья о важности вакцинации от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков: Послание Путина Федеральному собранию станет «постковидным»