Андрей Воробьев напомнил жителям Подмосковья о важности вакцинации от COVID-19

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям накануне майских праздников. Глава Подмосковья напомнил гражданам о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

По его словам, лучше заблаговременно сделать прививку от COVID-19, чтобы не провести предстоящие длинные весенние выходные в больнице.

— Впереди нас ждут теплые праздничные дни — весна наступает и радует нас. Однако, конечно, есть и переживания: госпитализация в области снизилась, но сказать, что койки пустые, к сожалению, мы пока не можем, — пояснил Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионах, где люди прививаются, статистика по заболеваемости заметно идет на спад. А вот там, где прививки делает мало людей, картина совершенно другая.

— Цель моего обращения — еще раз предложить, попросить вас на выходных с близкими, семьей обсудить важность вакцинации. Если вы пока не сделали прививку и по-прежнему думаете, то у вас есть реальный шанс заболеть, оказаться в больнице, — подчеркнул губернатор.

Он пояснил, что заставлять прививаться никого нельзя, однако убеждать можно, отмечает телеканал 360. При этом Андрей Воробьев добавил, что вакцинацию нужно проходить только в случае отсутствия противопоказаний.

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