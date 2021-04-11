Житель Подмосковья получил значок Vaccinated накануне своего 100-летия

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Житель Московской области Александр Золотов прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции накануне своего столетия. Теперь ветеран имеет в своем арсенале орденов и медалей значок Vaccinated (в переводе с английского — «вакцинированный» — прим. «ВМ»).

Как отметил сам Александр Золотов, для него этот знак является символом собственной безопасности и заботы о родных, а также возможностью вернуться к активной социальной жизни. До пандемии ветеран встречался с учащими школ Балашихи в рамках патриотических уроков.

— Я считаю, что возможность привиться от COVID-19 — это возможность жить нормально. Во всяком случае, я смогу посещать школы и учеников. Ведь школьникам нужно рассказывать о Великой Отечественной войне, как наши солдаты и простые граждане защищали Родину и как сейчас нужно защищать ее, — поделился ветеран.

Александр Золотов в конце 1941 года принимал участие в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны. Он также освобождал Орел и Варшаву от гнета немецко-фашистских захватчиков. Победу он встретил под Берлином, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ветеран пояснил, что коронавирус тоже считает врагом, с которым нужно сражаться.

В свою очередь главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов добавил, что COVID-19 особенно опасен для представителей старшего поколения, поэтому им в первую очередь нужно пройти вакцинацию.

Напомним, что акция по раздаче значков Vaccinated стартовала в Подмосковье 1 апреля. Ее уже провели в Балашихе, Истре, Дмитрове и Можайске.

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