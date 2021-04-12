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«Все уже устали»: инфекционист назвал причину роста случаев COVID-19 в мире
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Все уже устали»: инфекционист назвал причину роста случаев COVID-19 в мире

Иван Юминов

Здоровье

Увеличение числа заражений коронавирусом можно объяснить тем, что люди устали от связанных с ним ограничений. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в понедельник, 12 апреля.

— Все уже немного устали. В Северном полушарии уже приближается теплое время года, и всем хочется уже побыстрее отказаться от использования средств индивидуальной респираторной защиты. Но пока что это делать рано, — рассказал Вознесенский.

Продолжительность этого периода специалист не стал озвучивать по причине того, что на это влияет множество факторов. Одной из причин роста заболеваемости может являться то, что люди стали более халатно относиться к ограничениям, приводит слова Вознесенского РИА Новости.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян назвала единственную причину, по которой страны вводят локдаун.

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