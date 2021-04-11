Представитель ВОЗ объяснила опасность мутаций COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новые мутации коронавируса могут активнее передаваться, чем классический вирус из-за чего не стоит отменять антиковидные меры. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович отметила, что во всех странах мира в настоящее время сохраняется риск повторного ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых пациентов с COVID-19.

По словам специалиста, во время международных поездок люди увеличивают риски распространения инфекции. Вуйнович добавила, что ученые регулярно узнают новую информацию о мутациях коронавируса, поэтому нужно своевременно менять антиковидные меры.

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что пока рано давать рекомендации о повторной вакцинации, так как вирус недостаточно хорошо изучен, пишет «Российская газета».

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