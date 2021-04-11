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Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 960 тысяч человек
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 960 тысяч человек

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1388 пациентов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 8 апреля.

Общее число вылечившихся с начала пандемии в городе выросло до 960 171 человека. За сутки в столице госпитализировано 905 человек, скончались 56 пациентов.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 960 тысяч человекФото: Оперштаб

За минувшие 24 часа в Москве выявили 2024 новых случая коронавируса. Санкт-Петербург находится на втором месте, там за сутки зафиксировали 694 новых случая коронавируса. На третьем месте — Московская область, гдевыявили 574 пациента с коронавирусом.

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