Еще 8702 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 8702 случая коронавируса выявили в 84 регионах России за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 апреля.

Среди новых пациентов 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 337 человек, вылечились 7230 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству новых пациентов с коронавирусом продолжает лидировать Москва, где выявили 2090 новых случаев. Санкт-Петербург находится на втором месте, где за сутки зафиксировали 694 новых случая коронавируса. На третьем месте — Московская область, где выявили 574 пациента с коронавирусом.

За все время пандемии в 85 регионах России выявлено 4 641 390 случаев COVID-19. Скончались 102 986 человек, вылечились от инфекции 4 265 509 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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