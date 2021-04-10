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Суточный рост заболеваемости COVID-19 в мире стал самым высоким с 10 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Суточный рост заболеваемости COVID-19 в мире стал самым высоким с 10 января

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире было зарегистрировано 747 219 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 10 января.

С начала пандемии COVID-19 общее число случаев инфицирования достигло 134 308 070. Количество летальных исходов возросло за сутки на 13 556, до 2 907 944 в целом с начала пандемии.

Свыше 34 процентов новых случаев инфицирования были зарегистрированы в Европе (255 787), на втором месте — Северная и Южная Америка (248 442), на третьем — Юго-Восточная Азия (159 624).

Среди отдельных государство по числу зарегистрированных пациентов с коронавирусом лидируют по-прежнему США (30 692 226). Затем идут Бразилия (13 279 857), Индия (13 205 926), Франция (4 901 955), Россия (4 632 688), Великобритания (4 370 325), Турция (3 745 657), Италия (3 736 526), Испания (3 336 637), Германия (2 980 413), Польша (2 552 898) и Колумбия (2 492 081), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал категорию людей, в которой чаще всего наблюдают осложнения после коронавируса.

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