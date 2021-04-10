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Мурашко назвал категорию людей, у которых чаще бывают осложнения после COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Мурашко назвал категорию людей, у которых чаще бывают осложнения после COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Мужчины старше 35 лет являются одной из самых уязвимых групп населения в плане осложнений после коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 10 апреля.

— Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины с возраста 35 лет, — сообщил он в эфире «России 24».

Ранее стало известно о том, что глава Евросовета рассказал о разногласиях между странами ЕС о «Спутнике V».

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Читайте также: Мурашко заявил, что COVID-19 вызывает почти в два раза больше осложнений, чем грипп

коронавирусМихаил Мурашкоосложнения
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