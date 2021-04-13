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Рябков: Американским военным кораблям «нечего делать» у берегов России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Рябков: Американским военным кораблям «нечего делать» у берегов России

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Военным кораблям США «нечего делать» у берегов России. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, США проводят провокации, испытывая Россию «на прочность». Рябков добавил, что у Вашингтона не получится «сыграть на нервах» россиян.

— Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, — отметил Рябков.

Он отметил, что проводится определенная геополитика при освоении территорий за тысячи миль от пунктов базирования американского флота.

Ранее сообщалось, что в Анкару поступила информация о входе военных кораблей США в Черное море. Они планируют находиться в акватории с 14 апреля до 4 или 5 мая, пишет ТАСС.

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СШАфлотСергей Рябков
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