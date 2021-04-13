Вашингтон изучит влияние санкций против России на конфликт на востоке Украины

Фото: Минобороны РФ

Правительство США изучает, могут ли санкции в отношении России повлиять на ухудшение ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что ранее высокопоставленные члены американской администрации встретились, чтобы обсудить введение новых санкций в отношении России. Обсуждение осложнила информация о якобы «агрессивных действиях» России на границе с Украиной. Члены администрации предполагают, что введение новых санкций может спровоцировать «агрессию» в Донбассе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что серьезно обеспокоен действиями России. По его словам, на границе РФ и Украины сосредоточено значительное число российских вооруженных сил. Политик предупредил о возможных последствиях со стороны США, если Россия будет «действовать агрессивно». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова госсекретаря США об «агрессии» со стороны РФ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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