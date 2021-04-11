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Блинкен: США озабочены ситуацией на границе России и Украины
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Блинкен: США озабочены ситуацией на границе России и Украины

Илья Ашуров

Внешняя политика

Соединенные штаты Америки озабочены ситуацией на границе России и Украины. Вашингтон обсуждает текущее положение дел на востоке Украины со своими европейскими союзниками. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Политик заявил, что серьезно обеспокоен действиями России. По его словам, на границе России и Украины сосредоточено значительное число российских вооруженных сил.

— Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность, — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь США отметил, что он надеется на сотрудничество с Россией в сферах, которые отвечают интересам обеих стран.

— И мы заинтересованы во взаимодействии, например, в вопросе контроля над вооружениями. Мы так и поступили, продлив ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. «ВМ»), — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу NBC.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Россией, Блинкен напомнил позицию президента США Джо Байдена касательно этого вопроса.

— Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия, — заявил Блинкен.

Напомним, Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья и предложил побеседовать в онлайн-формате. Президент США пообещал «в какой-то момент» переговорить с российским лидером.

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