Эрдоган: Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между РФ и Украиной

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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о том, что его страна старается помочь в разрешении противоречий между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в воскресенье, 11 апреля, во время своего выступления в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии Турции.

— Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина — прим. «ВМ») как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия, — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что президента Турции пригласили посетить Крым после резких заявлений лидера о полуострове. С соответствующим предложением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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