Президенту Турции предложили посетить Крым

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Президента Турции Тайипа Эрдогана пригласили посетить Крым после резких заявлений лидера о полуострове. С соответствующим предложением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция «выступает за целостность Украины и не признает вхождение Крыма в состав России».

Гемпель отметил, что со стороны Эрдогана слышны недальновидные и оскорбительные высказывания. По словам политика, президенту Турции стоит лично посетить полуостров и ознакомиться с ситуацией.

— Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения, — заявил Гемпель.

Он подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью России, а Турция должна это признать, выстраивая с регионом экономические отношения.

— Турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова, — подчеркнул Гемпель.

Ранее Эрдоган поддержал решение Украины вступить в НАТО.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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