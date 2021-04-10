Пентагон попросил от России ясности в ситуации на границе с Украиной

Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Министерство обороны США хотело бы от России большей транспарентности в отношении наращивания сил на границе с Украиной. С таким заявлением в субботу, 10 апреля, выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По утверждению Кирби, Россия «не способствуют стабильности и безопасности» в регионе, поэтому Пентагон хотел бы «большей ясности».

— Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно, — заявил представитель американского оборонного ведомства.

При этом Кирби отказался подтвердить сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Чиновник заявил, что американские суда будут «летать, плавать и проводить операции везде, где это разрешено международным правом», а в их передвижениях «нет ничего нового», сообщает ТАСС.

Ранее Кирби заявлял, что Пентагон не вполне понимает намерения России в связи с перемещением ее вооруженных сил на границе с Украиной. Он также отметил, что Вашингтон призывает Москву «более четко обозначить свои намерения по поводу того, что она делает с этими подразделениями на границе».

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