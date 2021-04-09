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«Низкопоклонство перед США»: сенатор назвал истинную причину ослабления Украины
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Низкопоклонство перед США»: сенатор назвал истинную причину ослабления Украины

Иван Юминов

Внешняя политика

Украина слабеет с момента обретения независимости, и строительство российского газопровода «Северный поток — 2» к этому отношения не имеет. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков в пятницу, 9 апреля.

— Основные причины ослабления Украины: русофобская, русоненавистническая политика, отказ от общего прошлого с Россией, низкопоклонство перед США и стремление в ЕС и НАТО, где ее воспринимают как расходный материал в борьбе с Россией, — объяснил он.

Влияние на политику страны оказывает «бандеровская идеология», поэтому демократия там превратилась в разгул анархии, приводит слова сенатора РИА Новости.

Слова Цекова прозвучали в ответ на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова. Он заявил о том, что в случае завершения строительства «Северного потока — 2» произойдет необратимое ослабление страны.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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