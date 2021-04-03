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«Лидер по социальной деградации»: Пушков рассказал о возможной судьбе США
Фото: пресс-служба Совфеда

«Лидер по социальной деградации»: Пушков рассказал о возможной судьбе США

Иван Юминов

Внешняя политика

Легализация продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк может сделать США «глобальным лидером по социальной деградации». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в субботу, 3 апреля.

— С легализацией тяжелых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Пушков оценил действия администрации лидера США Джо Байдена. Кроме того, Алексей Пушков прокомментировал высказывание Байдена в сторону России.

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