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«Одни конвульсии»: Пушков прокомментировал действия администрации Байдена
Фото: пресс-служба Совфеда

«Одни конвульсии»: Пушков прокомментировал действия администрации Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена планирует вернуть гегемонию Америки, но не знает, как это сделать. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков в понедельник, 22 марта.

По его словам, США уже пытались бомбить Сирию по неизвестной причине.

— При администрации Байдена еще не то будет. У нее опасные рефлексы, — уточнил сенатор.

Кроме того, Алексей Пушков прокомментировал высказывание Байдена в сторону России.

— Москву оскорбили — теперь сами выглядят глупо... Ни политики, ни дипломатии — одни конвульсии, — отметил сенатор.

Ранее Алексей Пушков заявил, что резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Москвы стало одним из способов сплочения антироссийской коалиции.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире в пятницу. В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с президентом России и будет очень занят в пятницу.

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Джо БайденАлексей ПушковСША
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