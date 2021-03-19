Пушков назвал цель высказывания Байдена в адрес Путина

Фото: пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков заявил, что резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина стало одним из способов сплочения антироссийской коалиции.

По его словам, это также является способом повысить градус напряженности отношений между Россией и США.

— Байден своим сверхагрессивным выпадом против президента России посылает сигнал своим европейским союзникам: вот как следует вести себя с Москвой, — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что «антироссийская коалиция» расшаталась при предыдущем президенте США Дональде Трампе, а теперь Америка приступила к переходу на новый уровень политической и экономической осады России.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире в пятницу. В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с президентом России и будет очень занят в пятницу.

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