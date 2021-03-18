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Путин готов поговорить с Байденом онлайн в пятницу или понедельник
Фото: Администрация президента РФ

Путин готов поговорить с Байденом онлайн в пятницу или понедельник

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин готов пообщаться онлайн в отрытом режиме с главой США Джо Байденом в пятницу или понедельник. Об этом глава государства заявил в четверг, 18 марта.

Президент России также поручил Министерству иностранных дел России проработать вопрос проведения этих переговоров, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о резких высказываниях президента США Джо Байдена в отношении Владимира Путина. Байден также заявил, что Россия должна «заплатить» за якобы вмешательство в американские президентские выборы, прошедшие в 2020 году.

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Джо БайденВладимир Путинпереговоры
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