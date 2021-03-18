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Президент России заявил о необходимости продолжать отношения с Байденом
Фото: Администрация президента РФ

Президент России заявил о необходимости продолжать отношения с Байденом

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о необходимости продолжать отношения с президентом США Джо Байденом, чтобы «не пикироваться заочно». Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 18 марта.

— Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения, — отметил Путин.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа. Позднее Путин ответил Байдену.

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Джо БайденРоссия и СШАВладимир Путин
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