Белый дом ответил на предложение Путина поговорить с Байденом

Фото: Whitehouse

Вашингтон пока не имеет информации о возможных переговорах президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 18 марта.

Байден будет «довольно занят» завтра, 19 марта, в Джорджии, и в Белом доме сообщат, если они будут думать над предложением Путина, отметила Псаки.

Ее заявление прозвучало в ответ на предложение российского главы пообщаться с Байденом онлайн в открытом режиме. Путин поручил МИД проработать этот вопрос, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о резких высказываниях президента США Джо Байдена в отношении Владимира Путина. Байден также заявил, что Россия должна «заплатить» за якобы вмешательство в американские президентские выборы, прошедшие в 2020 году.

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