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МИД РФ обозначил время для «решительных шагов» в отношениях с США
Фото: МИД РФ

МИД РФ обозначил время для «решительных шагов» в отношениях с США

Иван Юминов

Внешняя политика

Необходимо сначала выйти из тупика, а затем принимать сильные и решительные шаги в отношениях с США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в четверг, 18 марта.

— Вот вы говорите о шагах, а мы говорим о тупике. Можно предпринимать любые шаги, но если тупик, то сначала надо из него выйти, а потом уже предпринимать красивые, сильные, решительные шаги. Вот сейчас на это все нацелено, — рассказала она.

Ведомство заинтересовано в том, чтобы не допустить необратимую деградацию отношений между двумя странами, а также в обнаружении дальнейших путей их развития. Вашингтон завел их в последние годы в тупик, приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что МИД отозвал посла России в США для того, чтобы выработать дальнейшую политику в российско-американских отношениях.

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МИД РоссииМария ЗахароваСША
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