МИД ждет посла Антонова для выработки дальнейшей политики с США

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В Министерстве иностранных дел России ожидают посла России в США Анатолия Антонова для выработки подхода в отношениях между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в четверг, 18 марта.

— Ждем нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик, — заявила она.

Антонова отозвали в Москву, чтобы проанализировать, как могут развиваться отношения двух стран дальше. Ведомство подчеркнуло, что оно заинтересовано не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. Посол прибудет в Россию 20 марта, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о резких заявлениях президента США Джозефа Байдена в отношении Владимира Путина.

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