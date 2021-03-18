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Путин заявил, что афроамериканцы в США сталкиваются с истреблением и несправедливостью
Фото: Администрация Президента РФ

Путин заявил, что афроамериканцы в США сталкиваются с истреблением и несправедливостью

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин заявил о том, что афроамериканцы до сих пор сталкиваются с несправедливостью и истреблением в США. Об этом он сообщил во время общения с жителями Крыма в четверг, 18 марта.

Путин напомнил, что в истории США был «очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий», и что это наследие до сих пор сопровождает жизнь страны. Движение Black Lives Matter, считает президент, является следствием этого, приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин также ответил на резкое высказывание Байдена в его адрес.

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расизмСШАВладимир Путин
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