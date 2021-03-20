Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Погорячился»: депутат Госдумы Бальбек оценил слова Авакова о новой холодной войне
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Погорячился»: депутат Госдумы Бальбек оценил слова Авакова о новой холодной войне

Иван Юминов

Внешняя политика

Использование главой МВД Украины Арсеном Аваковым термина «холодная война» применительно к ситуации с заявлениями главы США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине неуместно. Об этом заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек в субботу, 20 марта.

— Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков «погорячился», — сообщил парламентарий.

Бальбек добавил, что Аваков пытается выглядеть стратегом, он может «притянуть за уши» разногласия между США и Россией и показать это как пример холодной войны. Между двумя странами возможен диалог, но в Белом доме не спешат делать ответные шаги, приводит слова депутата RT.

Напомним, глава США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.

Читайте также: Пушков назвал цель высказывания Байдена в адрес Путина

ГосдумадепутатАрсен Аваков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте