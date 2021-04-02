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Эксперты прокомментировали заявления о провокациях возле «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперты прокомментировали заявления о провокациях возле «Северного потока — 2»

Елена Фролова

Внешняя политика

Заявление о повышенной активности иностранной водной и воздушной военной техники в зоне строительства газопровода «Северный поток — 2» прокомментировали заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Ананских и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

— Надеюсь, что это просто случайные действия противоположной стороны. Хочется думать, что это не будет принимать длительный и массовый характер, так как работы коммерческой компании совершенно не связаны с действиями околовоенных служб, — пояснил Игорь Ананских.

По его словам, строительство газопровода идет по графику, отмечает RT. В свою очередь Владимир Гутенев считает, что подобные действия иностранных военных служб ни к чему не приведут, так как вряд ли на данное психологическое воздействие будет какая-то ответная реакция.

В свою очередь военный историк Евгений Норин в беседе с НСН объяснил, что это может быть разведка зарубежных военных.

— Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу — невозможна, — отметил эксперт.

При этом он уверен, что в данной ситуации Россия может демонстративно прислать в зону возведения строительства большой противолодочный корабль. Однако это, по его мнению, будут «статусные игрища и психологическое давление». Он также заключил, что прямых столкновений там точно не будет.

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Северный поток — 2газопроводподлодки
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