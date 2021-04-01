Эксперты объяснили, чья подлодка могла быть замечена у «Северного потока — 2»

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Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается проектом «Северный поток — 2», заявила о том, что зафиксирована активность иностранных военных самолетов и кораблей в районе возведения газопровода. Например, 28 марта в охранной зоне трубоукладчика «Фортуна» была замечена неопознанная подводная лодка.

По мнению члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитана первого ранга Константина Сивкова, это точно была не американская субмарина.

— Надводные корабли там могут быть всякие, а атомные подводные лодки в Балтийском море действовать не могут. У американцев на вооружении нет неатомных субмарин, — объяснил эксперт.

Поэтому, по его словам, замеченная подлодка принадлежит какой-то из прибрежных стран. Он также считает, что она не может принести ущерб или вред, потому что таранить газопровод или применять оружие она не станет, отмечает НСН. Капитан первого ранга предположил, что это мог быть специальный аппарат для работы с подводными объектами типа кабельных трасс. Однако и он не сможет скрытно воздействовать на трубу, потому что сразу будут зафиксированы шум и резонанс.

В свою очередь, военный историк Евгений Норин добавил, что военный конфликт в данном случае можно исключить. Эксперт дал свою версию произошедшему. Он посчитал, что это была обычная разведка — наблюдение и оценка происходящего.

— Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу — нереальна, — отметил военный историк.

Он также исключил версию провокации, так как неясна цель такой стратегии.

Тем временем политтехнолог Марат Баширов высказал «Царьграду» свое мнение по поводу возникшей активности возле строительства «Северного потока — 2».

— В первую очередь идет сбор информации о текущем состоянии и ходе строительства, потому что спутники не могут зафиксировать, что именно там происходит. Поэтому очевидно, что им пришлось непосредственно подплыть к газопроводу, — пояснил эксперт.

Как подчеркнул политтехнолог, все понимают значимость этого проекта. Однако, несмотря ни на что, газопровод построен на 95 процентов.

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