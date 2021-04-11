Эрдоган поддержал решение Украины вступить в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал решение украинских властей о вступлении в НАТО. Об этом говорится в заявлении лидеров двух государств, опубликованном в субботу, 10 апреля.

По результатам встречи Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского было принято решение «выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем».

В ходе встречи главы Турции и Украины договорились активизировать сотрудничество в ряде областей, а также усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях.

Также Эрдоган и Зеленский выразили поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является единственным возможным путем для окончательного решения конфликта на востоке страны.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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