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Песков оценил слова госсекретаря США об «агрессии» со стороны России
Фото: Администрация президента РФ

Песков оценил слова госсекретаря США об «агрессии» со стороны России

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Кремле заявили о «девальвации» угроз со стороны Вашингтона после резкого высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Блинкен заявил, что серьезно обеспокоен действиями России. По его словам, на границе РФ и Украины сосредоточено значительное число российских вооруженных сил. Политик предупредил о возможных последствиях со стороны США, если Россия будет «действовать агрессивно».

— Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются, — прокомментировал Песков заявление Блинкена.

По словам пресс-секретаря, Россия не выступала в роли агрессора в отношениях с другими странами, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что надеется на мудрость Киева и прекращение провокаций в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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