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Кремль надеется на мудрость Киева и прекращение провокаций военных в Донбассе
Фото: Moscow-Live

Кремль надеется на мудрость Киева и прекращение провокаций военных в Донбассе

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Кремле надеются на мудрость Киева в политических вопросах и прекращение провокаций в Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявлял о провокациях со стороны украинских военных в Донбассе. В понедельник, 12 апреля, пресс-секретарь выразил надежду, что провокационные действия на востоке Украины прекратятся.

— Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота — и провокационные действия сойдут на «нет», — отметил Песков.

В СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения конфликта в Донбассе.

По словам Пескова, российскому лидеру «всегда есть, что сказать» по вопросам предотвращения потенциальной войны на Украине, пишет РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраина
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