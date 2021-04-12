Путин поручил подготовить перечень проектов для инвестирования средств ФНБ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая подготовить список проектов для инвестирования с привлечением средств Фонда национального благосостояния России. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Президент поручил правительству РФ подготовить список проектов по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

— Разработать при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния, — говорится в сообщении.

Уточняется, что поручение должно быть выполнено до 1 мая 2021 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности послания Путина Федеральному собранию.

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