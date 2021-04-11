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Путин проведет совещание по развитию космической отрасли 12 апреля
Фото: Администрация президента РФ

Путин проведет совещание по развитию космической отрасли 12 апреля

Илья Ашуров

Общество

В День космонавтики у президента России Владимира Путина запланировано совещание по развитию российской космической отрасли. Об этом было сообщено в сюжете на телеканале «Россия 1».

Сообщается, что 12 апреля на совещании, приуроченном к Дню космонавтики, будут обсуждаться вопросы развития национальной космической отрасли. Кроме того, на предстоящей неделе президент примет участие в заседании попечительского совета Русского географического общества, а также в совместном совещании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Добавляется, что 12 апреля Владимир Путин посетит место приземления Юрия Гагарина, сообщается в сюжете на «России 1».

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