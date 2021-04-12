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Песков заявил, что не знает о запросах Киева на общение Путина с Зеленским
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Песков заявил, что не знает о запросах Киева на общение Путина с Зеленским

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Кремле не знают о запросах Киева на разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не видел подобные заявления. Однако российскому лидеру «всегда есть что сказать» по вопросам предотвращения потенциальной войны на Украине, добавил пресс-секретарь.

— Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне неизвестно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы, — подчеркнул Песков.

По его словам, Россия старается заботиться о русскоговорящих людях со всего мира, в частности, в Донбассе, где граждан отвергает собственное государство. Песков уточнил, что конфликт на востоке Украины стал «большой трагедией» для соседней страны и Европы, пишет ТАСС.

Ранее Песков заявил, что надеется на мудрость Киева и прекращение провокаций военных в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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