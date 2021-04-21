Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата
Фото: МИД РФ

Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Десять американских дипломатов объявлены персонами нон грата. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что в МИД РФ был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в России. Ему вручили ноту об объявлении десяти сотрудников посольства США персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Кроме того, США выслали десять сотрудников дипмиссии Российской Федерации в Вашингтоне.

Читайте также: Белый дом рассказал, когда посол США вернется в Москву

дипломатыСШАМИД РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в