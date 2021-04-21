Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата

Фото: МИД РФ

Десять американских дипломатов объявлены персонами нон грата. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что в МИД РФ был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в России. Ему вручили ноту об объявлении десяти сотрудников посольства США персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Кроме того, США выслали десять сотрудников дипмиссии Российской Федерации в Вашингтоне.

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