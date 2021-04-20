Белый дом рассказал, когда посол США вернется в Москву

Фото: whitehouse.gov / Официальный сайт Белого дома

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву после завершения консультаций в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 20 апреля.

— Он возвращается на родину на этой неделе, чтобы повидаться с семьей — он не был дома примерно год, насколько я знаю, — а также, чтобы встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было шанса проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать работать на своем посту, — рассказала Псаки.

По словам пресс-секретаря, рабочая встреча Салливана с главой США Джо Байденом пока не запланирована, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Салливан планирует вернуться в Вашингтон для консультаций.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану поехать в США и провести там серьезные консультации.

Ранее Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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