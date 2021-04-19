Патрушев подтвердил готовность к диалогу в интересах нормализации отношений РФ и США

Фото: Администрация президента РФ

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, Патрушев и Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии двустороннего сотрудничества. Россия подтвердила готовность к продолжению диалога для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России.

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