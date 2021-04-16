Стали известны фамилии граждан США, которым запретили въезд в Россию

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Россия запретила въезд в страну для восьми граждан США на фоне новых антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

На территорию России теперь не сможет попасть генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, директор ФБР Кристофер Рэй и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Кроме того, въезд в Россию запретили советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси и бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.

— Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России.

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