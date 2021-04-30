МИД опубликовал список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало список чиновников Европейского союза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию. Список лиц находится на сайте МИД РФ.

Всего в перечне представлено восемь фамилий. Данные меры были приняты в ответ на решение ЕС от 2 и 22 марта 2021 года в отношении шести граждан РФ.

В МИД подчеркнули, что Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Это идет вразрез с уставом Организации Объединенных Наций (ООН) и основополагающими нормами международного права.

— Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения между ЕС и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.

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