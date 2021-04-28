Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Европарламент призвал ввести санкции против олигархов из России
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европарламент призвал ввести санкции против олигархов из России

Иван Юминов

Внешняя политика

Европарламент (ЕП) призвал Европейский союз (ЕС) добавить режим санкций за коррупцию и внести туда олигархов из России. Это следует из проекта резолюции ЕП, опубликованного в среду, 28 апреля.

— Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны — члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения, — сообщается в документе.

Решение ЕП является лишь рекомендацией для ЕС. Резолюция также содержит призыв о заморозке активов олигархов из России в случае вмешательства страны в дела Украины, отмечает РИА Новости.

Ранее ЕС заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения.

Читайте также: В Евросоюзе озвучили условие для полноценного диалога с Россией

санкциирезолюция ЕвропарламентаРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в