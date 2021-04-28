Европарламент призвал ввести санкции против олигархов из России

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Европарламент (ЕП) призвал Европейский союз (ЕС) добавить режим санкций за коррупцию и внести туда олигархов из России. Это следует из проекта резолюции ЕП, опубликованного в среду, 28 апреля.

— Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны — члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения, — сообщается в документе.

Решение ЕП является лишь рекомендацией для ЕС. Резолюция также содержит призыв о заморозке активов олигархов из России в случае вмешательства страны в дела Украины, отмечает РИА Новости.

Ранее ЕС заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения.

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