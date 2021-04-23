В Евросоюзе озвучили условие для полноценного диалога с Россией

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Полноценный диалог между Европейским союзом (ЕС) и Россией возможен только после выполнения в полной мере положения Минских соглашений по Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано в пятницу, 23 апреля.

— Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России, — заявил дипломат.

Россия, добавил Стано, «демонстрирует, что она не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС», передает РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил ответом на «подрывные действия российских спецслужб».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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