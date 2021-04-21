ЕС пригрозил ответом на «подрывные действия российских спецслужб»

Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Европейский союз намерен реагировать на «подрывные действия российских спецслужб». Такое заявление в среду, 21 апреля, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в связи с обвинениями Чехии в адрес России.

В заявлении говорится, что «ЕС решительно осуждает незаконную деятельность на территории Чехии, которая спровоцировала взрывы в Врбетице в 2014 году» и «крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанным на тщательном расследовании причастности сотрудников российских спецслужб».

Боррель утверждает, что «Россия должна воздерживаться от деятельности, которая угрожает безопасности и стабильности в Европе и противоречит международным обязательствам РФ».

Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и стран-членов и впредь будут встречаться с твердой решимостью, в том числе, на уровне Евросоюза».

Евросоюз выразил полную солидарность с Чехией и поддержку ее действий, а также готовность «поддержать дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности».

Что касается действий российской стороны в ответ на обвинения чешских властей, «ЕС осуждает непропорциональную реакцию России», цитирует заявление Борреля РИА Новости.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

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