ЕС заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения

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Европейский союз (ЕС) считает, что Россия не стремится урегулировать конфликт в Донбассе и не придает достаточного значения Минским соглашениям. Об этом заявил верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 28 апреля.

— До настоящего момента Россия не продемонстрировала никакого желания к прекращению конфликта, сохранив территориальную целостность Украины. Для России полное выполнение Минских соглашений не является ключевым условием, но оно является таким для нас, — рассказал дипломат.

Кроме того, Боррель заявил, что Россия якобы «сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тысяч солдат», приводит слова представителя ЕС ТАСС.

Ранее ЕС заявил о готовности работать с Россией по общим вопросам.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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