ЕС заявил о готовности работать с Россией по общим вопросам

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Европейский союз (ЕС) должен работать с Россией по многим вопросам, несмотря на разногласия. Об этом заявил верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 28 апреля.

— Мы хотим сказать России о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России… Мы должны оставлять открытыми каналы связи, — рассказал дипломат.

ЕС готов улучшать отношения с Россией, если ее власти проявят открытость и будут соблюдать ценности союза, приводит слова Борреля РИА Новости.

Ранее в Европе озвучили условие для полноценного диалога с Россией.

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