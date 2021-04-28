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ЕС заявил о готовности работать с Россией по общим вопросам
Фото: МИД РФ

ЕС заявил о готовности работать с Россией по общим вопросам

Иван Юминов

Внешняя политика

Европейский союз (ЕС) должен работать с Россией по многим вопросам, несмотря на разногласия. Об этом заявил верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 28 апреля.

— Мы хотим сказать России о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России… Мы должны оставлять открытыми каналы связи, — рассказал дипломат.

ЕС готов улучшать отношения с Россией, если ее власти проявят открытость и будут соблюдать ценности союза, приводит слова Борреля РИА Новости.

Ранее в Европе озвучили условие для полноценного диалога с Россией.

Читайте также: ЕС пригрозил ответом на «подрывные действия российских спецслужб»

международные отношенияЖозеп БоррельЕС
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